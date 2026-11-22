Військовослужбовець у місті Попасна на Луганщині. Фото: Getty Images

У тимчасово окупованій Попасній Луганської області люди досі живуть серед руїн після російського штурму міста навесні 2022 року. Станом на неділю, 22 листопада, окупанти не планують відбудовувати населений пункт. Попри відсутність найнеобхіднішого для життя, частина місцевих мешканців залишається у місті.

Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація, передає Новини.LIVE.

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Як живуть люди в окупованій Попасній

До захоплення міста російськими військами звідти встигли евакуюватися майже 20 тисяч людей. На момент окупації у Попасній залишалося кілька сотень мешканців.

Російська влада майже одразу після захоплення міста заявила, що не бачить сенсу його відновлювати. Жителям, які залишилися, загарбники допомагають лише час від часу.

"Єдине, що вони роблять — іноді підвозять харчі та питну воду. Люди залишені напризволяще", — йдеться у повідомленні Луганської ОДА.

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Російські окупанти також не збираються відновлювати нафтопереробний завод у Лисичанську.

За даними Луганської ОДА, у кращому разі росіяни можуть перетворити завод на логістичний хаб. Відновлювати виробництво та створювати нові робочі місця вони не планують.

В обласній адміністрації зазначають, що окупанти не поспішають відбудовувати зруйновані об'єкти на Луганщині. Здебільшого вони лише фарбують фасади, а за складніші роботи не беруться.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив про передачу США списку з 15 населених пунктів Херсонської та Запорізької областей, які потребують гуманітарної місії за прикладом тимчасово окупованих Олешок. Населені пункти обирали з урахуванням кількості людей, яким необхідна допомога.

Також Новини.LIVE писали про те, що президент США Дональд Трамп повідомив про плани Вашингтона розширити гуманітарні домовленості між Україною та Росією. Після операції в окупованих Олешках американська сторона працює над масштабнішою ініціативою.