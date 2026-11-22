Военнослужащий в городе Попасная Луганской области. Фото: Getty Images

Во временно оккупированной Попасной Луганской области люди до сих пор живут среди руин после российского штурма города весной 2022 года. По состоянию на воскресенье, 22 ноября, оккупанты не планируют восстанавливать населенный пункт. Несмотря на отсутствие самого необходимого для жизни, часть местных жителей остается в городе.

Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация, передает Новини.LIVE.

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Как живут люди в оккупированной Попасной

До захвата города российскими войсками оттуда успели эвакуироваться почти 20 тысяч человек. На момент оккупации в Попасной оставалось несколько сотен жителей.

Российские власти почти сразу после захвата города заявили, что не видят смысла его восстанавливать. Оставшимся жителям захватчики помогают лишь время от времени.

"Единственное, что они делают, — иногда подвозят продукты и питьевую воду. Люди брошены на произвол судьбы", — говорится в сообщении Луганской ОГА.

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Российские оккупанты также не собираются восстанавливать нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

По данным Луганской ОГА, в лучшем случае россияне могут превратить завод в логистический хаб. Возобновлять производство и создавать новые рабочие места они не планируют.

В областной администрации отмечают, что оккупанты не спешат восстанавливать разрушенные объекты в Луганской области. В основном они лишь красят фасады, а за более сложные работы не берутся.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче США списка из 15 населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, нуждающихся в гуманитарной миссии по примеру временно оккупированных Олешек. Населённые пункты выбирали с учётом количества людей, которым необходима помощь.

Также Новини.LIVE писали о том, что президент США Дональд Трамп сообщил о планах Вашингтона расширить гуманитарные договоренности между Украиной и Россией. После операции в оккупированных Олешках американская сторона работает над более масштабной инициативой.