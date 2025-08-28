В Офісі президента закликали лідерів до жорсткої реакції на обстріл Києва

Наслідки атаки Росії по Києву 28 серпня. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що масована атака на Київ та інші регіони України стала прямою відповіддю Росії на мирні ініціативи, які обговорювалися на найвищому рівні.

Про це Ігор Жовква заявив під час виступу на заході "Кримська платформа — експертна мережа", передає кореспондент Новини.LIVE.

Атака Росії свідчить про небажання Кремля закінчувати війну

Він нагадав, що нещодавно відбулися переговори за участю президента України, президента США, президента Франції та інших європейських лідерів, які були спрямовані на досягнення справжнього тривалого миру.

"Фактично ми отримали відповідь, яка не є неочікуваною, але є не менш цинічною, підлою, жорстокою, жахливою", — наголосив Жовква.

За його словами, тепер світ має дати чітку реакцію на дії Кремля.

"Ми хочемо, щоб світ не мовчав, так, як, на жаль, він мовчав у 2014 році, в переважно своїй більшості. Коли Росія починала спроби анексувати Крим, тодішньому керівництву України казали, що не треба провокувати, не треба реагувати, треба спокійно до цього ставитися, все буде добре", — зауважив Жовква.

Він підкреслив, що сьогодні кожен міжнародний лідер, кожна організація і навіть ті країни, які намагаються залишатися посередині, мають визначитися з позицією.

Нагадаємо, на атаки Росії по Україні відреагував й президент Володимир Зеленський.

Тим часом у Міноборони заявили, що Росія цілила на різноманітні об'єкти, серед яких є й цивільні будови та звичайні виробництва.

За останніми даними, в Києві від атаки загинуло 14 осіб, розшукують іще кількох. У місті оголосили завтра, 29 серпня, День жалоби за загиблими.