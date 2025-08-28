В Офисе президента призвали лидеров к жесткой реакции на обстрел Киева

Последствия атаки России по Киеву 28 августа. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что массированная атака на Киев и другие регионы Украины стала прямым ответом России на мирные инициативы, которые обсуждались на самом высоком уровне.

Об этом Игорь Жовква заявил во время выступления на мероприятии "Крымская платформа — экспертная сеть", передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Атака России свидетельствует о нежелании Кремля заканчивать войну

Он напомнил, что недавно состоялись переговоры с участием президента Украины, президента США, президента Франции и других европейских лидеров, которые были направлены на достижение настоящего длительного мира.

"Фактически мы получили ответ, который не является неожиданным, но является не менее циничным, подлым, жестоким, ужасным", — подчеркнул Жовква.

По его словам, теперь мир должен дать четкую реакцию на действия Кремля.

"Мы хотим, чтобы мир не молчал, так, как, к сожалению, он молчал в 2014 году, в основном своем большинстве. Когда Россия начинала попытки аннексировать Крым, тогдашнему руководству Украины говорили, что не надо провоцировать, не надо реагировать, надо спокойно к этому относиться, все будет хорошо", — отметил Жовква.

Он подчеркнул, что сегодня каждый международный лидер, каждая организация и даже те страны, которые пытаются оставаться посередине, должны определиться с позицией.

Напомним, на атаки России по Украине отреагировал и президент Владимир Зеленский.

Между тем в Минобороны заявили, что Россия целилась на различные объекты, среди которых есть и гражданские строения и обычные производства.

По последним данным, в Киеве от атаки погибли 14 человек, разыскивают еще нескольких. В городе объявили завтра, 29 августа, День траура по погибшим.