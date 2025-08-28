У Міноборони пояснили чому російські ракети влучили у житлові об’єкти

Кияни вибігли на вулицю після атаки. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Києві триває ліквідація наслідків масштабної атаки Росії, яку вона здійснила в ніч проти 28 серпня. Під атакою опинилися звичайні житлові будинки та низка цивільних об'єктів.

Генерал-лейтенант, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк прокоментував Новини.LIVE, чому Росія вдарила по житлових об'єктах.

Росія прагне знищити економіку України та залякати населення

Він наголосив, що основною ціллю ворога була інфраструктура, логістичні вузли та виробництва, які підтримують економіку України.

Водночас через неточність російських засобів ураження ракети й дрони не досягли запланованих цілей та влучили у житлові будинки й інші цивільні об’єкти.

"Мета таких атак — це деморалізація населення", — наголосив військовослужбовець.

Також Іван Гаврилюк звернув увагу, що Росія атакує Україну засобами ураження, які мають неточне наведення цілі.

"Під атакою також виробництва, які на сьогодні функціонують і підтримують економіку на нормальну рівні. А в зв'язку з тим, що не зовсім точні у них засоби ураження, є відхилення великі від точок націлення, через це уражаються звичайні невійськові об'єкти, де проживають мирні люди", — підсумував Гаврилюк.

Нагадаємо, у Києві численні руйнування та жертви внаслідок атаки Росії. Відомо, що Україна опинилася під атакою 629 цілей, серед яких були дрони та ракети.

За останніми даними, загинуло щонайменше 14 осіб, тривають пошуково-рятувальні роботи на руїнах будинку.

Також в Укрзалізниці показали наслідки атаки Росії на парк швидкісних поїздів та попередили про зміни в роботі поїздів.