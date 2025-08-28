Видео
Главная Новости дня В Минобороны сказали, что именно и зачем хотела атаковать Россия

В Минобороны сказали, что именно и зачем хотела атаковать Россия

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 11:11
В Минобороны объяснили почему российские ракеты попали в жилые объекты
Киевляне выбежали на улицу после атаки. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Киеве продолжается ликвидация последствий масштабной атаки России, которую она осуществила в ночь на 28 августа. Под атакой оказались обычные жилые дома и ряд гражданских объектов.

Генерал-лейтенант, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк прокомментировал Новини.LIVE, почему Россия ударила по жилым объектам.

Россия стремится уничтожить экономику Украины и запугать население

Он отметил, что основной целью врага была инфраструктура, логистические узлы и производства, которые поддерживают экономику Украины.

В то же время из-за неточности российских средств поражения ракеты и дроны не достигли запланированных целей и попали в жилые дома и другие гражданские объекты.

"Цель таких атак — это деморализация населения", — подчеркнул военнослужащий.

Также Иван Гаврилюк обратил внимание, что Россия атакует Украину средствами поражения, которые имеют неточное наведение цели.

"Под атакой также производства, которые на сегодняшний день функционируют и поддерживают экономику на нормальном уровне. А в связи с тем, что не совсем точные у них средства поражения, есть отклонения большие от точек нацеливания, из-за этого поражаются обычные невоенные объекты, где проживают мирные люди", — подытожил Гаврилюк.

Напомним, в Киеве многочисленные разрушения и жертвы в результате атаки России. Известно, что Украина оказалась под атакой 629 целей, среди которых были дроны и ракеты.

По последним данным погибли по меньшей мере 14 человек, продолжаются поисково-спасательные работы на руинах дома.

Также в Укрзализныце показали последствия атаки России на парк скоростных поездов и предупредили об изменениях в работе поездов.

российские войска обстрелы ракеты дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
