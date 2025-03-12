Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В Офісі генпрокурора відповіли, скільки дітей в Україні вбила РФ arrow

В Офісі генпрокурора відповіли, скільки дітей в Україні вбила РФ

12 березня 2025 12:44
Ольга Антоновська - редактор
Скільки українських дітей вбила Росія — відповідь Офісу генпрокурора
Хлопчик грається на дитячому майданчику на фоні розбомбленого будинку. Фото: ZMINA
Ольга Антоновська - редактор

З початку повномасштабної війни в Україні постраждали понад 2390 дітей. Більшість з них — з Донеччини та Харківщини.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора в середу, 12 березня.

Читайте також:

Скільки дітей в Україні постраждало через агресію РФ

Як зазначається у повідомленні, 601 дитина загинула та ще 1788 отримали поранення через повномасштабне вторгнення Росії. Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Донецькій — 625,
  • Харківській — 468,
  • Херсонській — 198,
  • Дніпропетровській — 202,
  • Київській — 136,
  • Запорізькій — 167,
  • Миколаївській — 118.
Скільки дітей постраждали через війну в Україні
Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Слов'янськ в Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали діти.

Ми також писали, що матір російського окупанта, який загинув на війні в Україні, викрала українську дитину. Це сталося на тимчасово окупованій території Херсонщини.

смерть діти прокуратура війна в Україні війна загибель
Реклама
Реклама
Реклама