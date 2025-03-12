Скільки українських дітей вбила Росія — відповідь Офісу генпрокурора

Хлопчик грається на дитячому майданчику на фоні розбомбленого будинку. Фото: ZMINA

З початку повномасштабної війни в Україні постраждали понад 2390 дітей. Більшість з них — з Донеччини та Харківщини.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора в середу, 12 березня.

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Як зазначається у повідомленні, 601 дитина загинула та ще 1788 отримали поранення через повномасштабне вторгнення Росії. Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій — 625,

Харківській — 468,

Херсонській — 198,

Дніпропетровській — 202,

Київській — 136,

Запорізькій — 167,

Миколаївській — 118.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Слов'янськ в Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали діти.

Ми також писали, що матір російського окупанта, який загинув на війні в Україні, викрала українську дитину. Це сталося на тимчасово окупованій території Херсонщини.