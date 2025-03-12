Скільки українських дітей вбила Росія — відповідь Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора відповіли, скільки дітей в Україні вбила РФ
З початку повномасштабної війни в Україні постраждали понад 2390 дітей. Більшість з них — з Донеччини та Харківщини.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора в середу, 12 березня.
Скільки дітей в Україні постраждало через агресію РФ
Як зазначається у повідомленні, 601 дитина загинула та ще 1788 отримали поранення через повномасштабне вторгнення Росії. Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій — 625,
- Харківській — 468,
- Херсонській — 198,
- Дніпропетровській — 202,
- Київській — 136,
- Запорізькій — 167,
- Миколаївській — 118.
Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Слов'янськ в Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали діти.
Ми також писали, що матір російського окупанта, який загинув на війні в Україні, викрала українську дитину. Це сталося на тимчасово окупованій території Херсонщини.
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