Сколько украинских детей убила Россия — ответ Офиса генпрокурора

Мальчик играется на детской площадке на фоне разбомбленного дома. Фото: ZMINA

С начала полномасштабной войны в Украине пострадали более 2390 детей. Большинство из них — из Донецкой и Харьковской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора в среду, 12 марта.

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Как отмечается в сообщении, 601 ребенок погиб и еще 1788 получили ранения из-за полномасштабного вторжения России. Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой — 625,

Харьковской — 468,

Херсонской — 198,

Днепропетровской — 202,

Киевской — 136,

Запорожской — 167,

Николаевской — 118.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, ранее россияне обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадали дети.

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