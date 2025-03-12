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В Офисе генпрокурора ответили, сколько детей в Украине убила РФ

12 марта 2025 12:44
Ольга Антоновская - редактор
Сколько украинских детей убила Россия — ответ Офиса генпрокурора
Мальчик играется на детской площадке на фоне разбомбленного дома. Фото: ZMINA
Ольга Антоновская - редактор

С начала полномасштабной войны в Украине пострадали более 2390 детей. Большинство из них — из Донецкой и Харьковской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора в среду, 12 марта.

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Как отмечается в сообщении, 601 ребенок погиб и еще 1788 получили ранения из-за полномасштабного вторжения России. Больше всего пострадало детей в таких областях:

  • Донецкой — 625,
  • Харьковской — 468,
  • Херсонской — 198,
  • Днепропетровской — 202,
  • Киевской — 136,
  • Запорожской — 167,
  • Николаевской — 118.
Скільки дітей постраждали через війну в Україні
Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, ранее россияне обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадали дети.

Мы также писали о том, что мать российского оккупанта, который погиб на войне в Украине, похитила украинского ребенка. Это произошло на временно оккупированной территории Херсонщины.

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