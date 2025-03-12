Сколько украинских детей убила Россия — ответ Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора ответили, сколько детей в Украине убила РФ
С начала полномасштабной войны в Украине пострадали более 2390 детей. Большинство из них — из Донецкой и Харьковской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора в среду, 12 марта.
Сколько детей в Украине пострадало из-за агрессии РФ
Как отмечается в сообщении, 601 ребенок погиб и еще 1788 получили ранения из-за полномасштабного вторжения России. Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой — 625,
- Харьковской — 468,
- Херсонской — 198,
- Днепропетровской — 202,
- Киевской — 136,
- Запорожской — 167,
- Николаевской — 118.
Напомним, ранее россияне обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадали дети.
Мы также писали о том, что мать российского оккупанта, который погиб на войне в Украине, похитила украинского ребенка. Это произошло на временно оккупированной территории Херсонщины.
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