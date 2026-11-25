Виконувач обов'язків Генерального прокурора України Антон Ковальський. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

В Офісі Генерального прокурора призначили двох нових заступників. Ними стали Євген Давидов та Василь Гайворон. Водночас Андрія Лещенка та Віктора Логачова звільнили з адміністративних посад і призначили на інші посади в ОГП.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора у середу, 25 листопада.

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Нові заступники Генерального прокурора

З 25 листопада 2026 року на посади заступників Генерального прокурора призначили Євгена Давидова та Василя Гайворона. Відповідні накази виконувач обов'язків Генерального прокурора підписав за рекомендаціями Ради прокурорів України.

Новопризначених заступників представив Антон Ковальський під час робочої наради з керівниками структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Євген Олександрович Давидов працює в органах прокуратури з 2007 року. До призначення він обіймав посаду керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

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Василь Миколайович Гайворон працює в органах прокуратури з 2000 року. Раніше він був першим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Кадрові зміни в Офісі Генпрокурора

Крім того, Андрія Лещенка та Віктора Логачова звільнили з адміністративних посад заступників Генерального прокурора. Водночас їх призначили на інші посади в Офісі Генерального прокурора.

У зв'язку з кадровими змінами та для належної організації роботи буде видано новий наказ виконувача обов'язків Генерального прокурора. Він визначатиме розподіл обов'язків між керівництвом ОГП.

Скриншот повідомлення Офіс генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 17 листопада 2026 року Володимир Зеленський зустрівся з виконувачем обов'язків Генерального прокурора Антоном Ковальським. Вони обговорили результати роботи Офісу Генерального прокурора за останні два місяці та кримінальні справи, пов'язані з угрупованням "Хімпром". Зеленський наголосив на необхідності притягнути всіх причетних до злочинної діяльності до відповідальності.

Також ми писали, що у жовтні 2026 року виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський повідомив про результати кадрового аудиту та службових перевірок в органах прокуратури. За їхніми підсумками з органів прокуратури звільнили вісьмох осіб, згаданих у матеріалах справи "Карфаген", а в Офісі генпрокурора провели кадрові ротації та реорганізацію підрозділів. Також триває розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.