Исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Антон Ковальский. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

В Офисе Генерального прокурора назначили двух новых заместителей. Ими стали Евгений Давыдов и Василий Гайворон. В то же время Андрея Лещенко и Виктора Логачева освободили от административных должностей и назначили на другие должности в ОГП.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в среду, 25 ноября.

Реклама

Новые заместители Генерального прокурора

С 25 ноября 2026 года на должности заместителей Генерального прокурора назначены Евгений Давыдов и Василий Гайворон. Соответствующие приказы исполняющий обязанности Генерального прокурора подписал по рекомендациям Совета прокуроров Украины.

Новоназначенных заместителей представил Антон Ковальский во время рабочего совещания с руководителями структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Евгений Александрович Давыдов работает в органах прокуратуры с 2007 года. До назначения он занимал должность руководителя специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Читайте также:

Василий Николаевич Гайворон работает в органах прокуратуры с 2000 года. Ранее он был первым заместителем руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

Кадровые изменения в Офисе генерального прокурора

Кроме того, Андрей Лещенко и Виктор Логачев были освобождены от административных должностей заместителей Генерального прокурора. В то же время они были назначены на другие должности в Офисе Генерального прокурора.

В связи с кадровыми изменениями и для надлежащей организации работы будет издан новый приказ исполняющего обязанности Генерального прокурора. Он определит распределение обязанностей между руководством ОГП.

Скриншот сообщения Офис генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 17 ноября 2026 года Владимир Зеленский встретился с исполняющим обязанности Генерального прокурора Антоном Ковальским. Они обсудили результаты работы Офиса Генерального прокурора за последние два месяца и уголовные дела, связанные с группировкой "Химпром". Зеленский подчеркнул необходимость привлечения всех причастных к преступной деятельности к ответственности.

Также мы писали, что в октябре 2026 года исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский сообщил о результатах кадрового аудита и служебных проверок в органах прокуратуры. По их итогам из органов прокуратуры уволили восемь человек, упомянутых в материалах дела "Карфаген", а в Офисе генпрокурора провели кадровые ротации и реорганизацию подразделений. Также продолжается расследование в связи с выездом за границу бывшего генпрокурора Руслана Кравченко.