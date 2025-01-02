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В новорічну ніч у Франції лютували вандали — скільки авто спалили

2 січня 2025 04:53
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Франції спалили понад 900 машин у новорічну ніч
Масові підпали машин у Франції. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Новорічна ніч у Франції відзначилась сумною традицією — масовим підпалом машин. Правоохоронні органи країни провели масштабну операцію з підтримання громадського порядку і заарештували багато хуліганів. 

Про це інформує BFMTV.

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Близько 90 тисяч поліцейських та жандармів були мобілізовані по всій території країни спеціально для охорони порядку. Попри велику кількість копів за даними Міністерства внутрішніх справ хулігани та вандали все одно підпалили 984 автомобілі. Під час патрулювань 420 осіб було заарештовано, а ще 310 осіб взяті під варту.

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайло повідомив про численні випадки застосування феєрверків, що призвело до травмування людей. Міністр зазначив, що деякі з заарештованих осіб стріляли феєрверками по поліцеським. Бруно Ретайло міністр закликав до суворого покарання винних у цих злочинах.

Раніше повідомлялось, що низка французьких міських та регіональних інтернет-ресурсів стала недоступною через атаки хакерів. Серед постраждалих — сайти Марселя, Тарба та департаменту Верхня Гаронна.

А за тиждень до виборів у Парижі на Ейфелевій вежі спалахнула пожежа. Внаслідок загоряння евакуювали близько 1 200 людей.

Франція поліція вандалізм Новий рік хуліганство

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