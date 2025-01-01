У Франції зафіксували масштабну хакерську атаку

Чоловік за комп'ютером. Фото: Pexels

У вівторок, 31 грудня, низка французьких міських та регіональних інтернет-ресурсів стала недоступною через атаки хакерів. Серед постраждалих — сайти Марселя, Тарба та департаменту Верхня Гаронна. Відповідальність за кібератаки взяла на себе група NoName, відома своєю проросійською позицією.

Про це повідомляє France 24.

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Атаки, які називають помстою за підтримку Францією України, відбулися у "день Х", оголошений хакерами.

У своєму акаунті вони також заявили про атаки на сайти Нанта, Бордо, Пуатьє, По, Німа, Ніцци, Анже, Гавра, Монпельє, а також регіонів Ле-Ланд, Французької Полінезії та Нової Каледоні. Більшість цих сайтів продовжували працювати.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі підтвердив атаку на міський сайт в ефірі телеканалу. Мерія Марселя повідомила, що їхні сервери зазнали значного навантаження через атаки, що змусило вжити захисних заходів, які тимчасово зробили сайт недоступним.

Представники По, Анже та департаменту Ланди заявили, що жодних серйозних проблем не помітили.

За даними експертів, зокрема Бенуа Грюнемвальда з компанії ESET, хакери використали метод DDoS-атак.

Ця техніка передбачає перенавантаження серверів великою кількістю автоматичних запитів, роблячи їх недоступними для користувачів. DDoS-атаки зазвичай не пов’язані з крадіжкою даних, а спрямовані на створення ілюзії цифрової незахищеності.

Нагадаємо, нещодавно у США звинуватили Китай у сприянні хакерської атаки на Міністерство фінансів.

Також в Україні нещодавно вдалося відновити роботу реєстру після масштабної хакерської атаки.