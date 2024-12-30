Кібератака на реєстри — Мін'юст відновив роботу деяких сервісів та послуг для громадян

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

У понеділок, 30 грудня, Міністерство юстиції України відновило роботу трьох нотаріальних реєстрів після масштабної кібератаки, здійсненої Росією. Також впроваджено посилені заходи кіберзахисту.

Про це повідомили у пресслужбі Мін'юсту.

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У міністерстві зазначили, що запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

"Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків", — йдеться у повідомленні.

В Мін'юсті додали, що всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж п'яти робочих днів.

"Впроваджено посилені заходи кіберзахисту. Триває робота над відновленням інших реєстрів", — підсумували у Міністерстві юстиції.

Повідомлення Мін'юсту у Facebook

Нагадаємо, 19 грудня державні реєстри України стали об'єктом однієї з найбільших кібератак за останній час. Через це, зокрема, фізичні особи-підприємці втратили доступ до низки послуг.