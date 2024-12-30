Кибератака на реестры — Минюст возобновил работу некоторых сервисов и услуг для граждан

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

В понедельник, 30 декабря, Министерство юстиции Украины возобновило работу трех нотариальных реестров после масштабной кибератаки, осуществленной Россией. Также внедрены усиленные меры киберзащиты.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

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В министерстве отметили, что заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

"Теперь нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков", — говорится в сообщении.

В Минюсте добавили, что все нотариальные действия, совершенные в период отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение пяти рабочих дней.

"Внедрены усиленные меры киберзащиты. Продолжается работа над восстановлением других реестров", — подытожили в Министерстве юстиции.

Сообщение Минюста в Facebook

Напомним, 19 декабря государственные реестры Украины стали объектом одной из самых больших кибератак за последнее время. Из-за этого, в частности, физические лица-предприниматели потеряли доступ к ряду услуг.