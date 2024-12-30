Кибератака на реестры — Минюст возобновил работу некоторых сервисов и услуг для граждан

В Украине заработали реестры после кибератаки — что доступно
В понедельник, 30 декабря, Министерство юстиции Украины возобновило работу трех нотариальных реестров после масштабной кибератаки, осуществленной Россией. Также внедрены усиленные меры киберзащиты.
Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.
Какие реестры возобновили работу
В министерстве отметили, что заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.
"Теперь нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков", — говорится в сообщении.
В Минюсте добавили, что все нотариальные действия, совершенные в период отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение пяти рабочих дней.
"Внедрены усиленные меры киберзащиты. Продолжается работа над восстановлением других реестров", — подытожили в Министерстве юстиции.
Напомним, 19 декабря государственные реестры Украины стали объектом одной из самых больших кибератак за последнее время. Из-за этого, в частности, физические лица-предприниматели потеряли доступ к ряду услуг.
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