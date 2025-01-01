Во Франции зафиксировали масштабную хакерскую атаку

Мужчина за компьютером. Фото: Pexels

Во вторник, 31 декабря, ряд французских городских и региональных интернет-ресурсов стал недоступным из-за хакерских атак. Среди пострадавших — сайты Марселя, Тарба и департамента Верхняя Гаронна. Ответственность за кибератаки взяла на себя группа NoName, известная своей пророссийской позицией.

Об этом сообщает France 24.

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Атаки, которые называют местью за поддержку Францией Украины, прошли в "день Х", объявленный хакерами.

В своем аккаунте они также заявили об атаках на сайты Нанта, Бордо, Пуатье, По, Нема, Ниццы, Анже, Гавра, Монпелье, а также регионов Ле-Ланд, Французской Полинезии и Новой Каледони. Большинство этих сайтов продолжали работать.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози подтвердил атаку на городской сайт в эфире телеканала. Мэрия Марселя сообщила, что их серверы испытали значительную нагрузку из-за атак, что заставило принять защитные меры, которые временно сделали сайт недоступным.

Представители По, Анже и департамента Ланды заявили, что никаких серьезных проблем не заметили.

По данным экспертов, в частности Бенуа Грюнемвальда из компании ESET, хакеры использовали метод DDoS-атак.

Эта техника предусматривает перегрузку серверов большим количеством автоматических запросов, делая их недоступными для пользователей. DDoS-атаки обычно не связаны с воровством данных, а направлены на создание иллюзии цифровой незащищенности.

Напомним, недавно в США обвинили Китай в содействии хакерской атаке на Министерство финансов.

Также в Украине удалось восстановить работу реестра после масштабной хакерской атаки.