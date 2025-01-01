Во Франции зафиксировали масштабную хакерскую атаку

Хакерские атаки парализовали сайты нескольких городов Франции
Во вторник, 31 декабря, ряд французских городских и региональных интернет-ресурсов стал недоступным из-за хакерских атак. Среди пострадавших — сайты Марселя, Тарба и департамента Верхняя Гаронна. Ответственность за кибератаки взяла на себя группа NoName, известная своей пророссийской позицией.
Об этом сообщает France 24.
Во Франции пророссийская группировка совершила хакерскую атаку на сайты
Атаки, которые называют местью за поддержку Францией Украины, прошли в "день Х", объявленный хакерами.
В своем аккаунте они также заявили об атаках на сайты Нанта, Бордо, Пуатье, По, Нема, Ниццы, Анже, Гавра, Монпелье, а также регионов Ле-Ланд, Французской Полинезии и Новой Каледони. Большинство этих сайтов продолжали работать.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози подтвердил атаку на городской сайт в эфире телеканала. Мэрия Марселя сообщила, что их серверы испытали значительную нагрузку из-за атак, что заставило принять защитные меры, которые временно сделали сайт недоступным.
Представители По, Анже и департамента Ланды заявили, что никаких серьезных проблем не заметили.
По данным экспертов, в частности Бенуа Грюнемвальда из компании ESET, хакеры использовали метод DDoS-атак.
Эта техника предусматривает перегрузку серверов большим количеством автоматических запросов, делая их недоступными для пользователей. DDoS-атаки обычно не связаны с воровством данных, а направлены на создание иллюзии цифровой незащищенности.
Напомним, недавно в США обвинили Китай в содействии хакерской атаке на Министерство финансов.
Также в Украине удалось восстановить работу реестра после масштабной хакерской атаки.
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