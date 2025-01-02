Во Франции сожгли более 900 машин в новогоднюю ночь

Массовые поджоги машин во Франции. Фото: Reuters

Новогодняя ночь во Франции отличилась печальной традицией — массовым поджогом машин. Правоохранительные органы страны провели масштабную операцию по поддержанию общественного порядка и арестовали многих хулиганов.

Об этом информирует BFMTV.

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Около 90 тысяч полицейских и жандармов были мобилизованы по всей территории страны специально для охраны порядка. Несмотря на большое количество копов по данным Министерства внутренних дел, хулиганы и вандалы все равно подожгли 984 автомобиля. В ходе патрулирования 420 человек были арестованы, а еще 310 человек заключены под стражу.

Министр внутренних дел Бруно Ретайло сообщил о многочисленных случаях применения фейерверков, что привело к травмированию людей. Министр отметил, что некоторые из арестованных лиц стреляли фейерверками по полицейским. Бруно Ретайло министр призвал к суровому наказанию виновных в этих преступлениях.

Ранее сообщалось, что ряд французских городских и региональных интернет-ресурсов стал недоступным из-за хакерских атак. Среди пострадавших — сайты Марселя, Тарба и департамента Верхняя Гаронна.

А за неделю до выборов в Париже на Эйфелевой башне вспыхнул пожар. В результате возгорания эвакуировали около 1 200 человек.