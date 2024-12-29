Гібридні атаки Росії проти НАТО

Представник НАТО Джеймс Аппатурай. Фото: Хвиля

Для Північноатлантичного Альянсу (НАТО) існує реальна загроза нетрадиційних атак з боку Росії. Гібридні напади, наприклад, саботажі або підпали, можуть призвести до "значних" втрат.

Про це розповів представник НАТО Джеймс Аппатурай, який займається оновленням стратегії НАТО з відстеження та стримування гібридної війни, в інтерв'ю Sky News.

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"Ми перебуваємо в ситуації, схожій на киплячу жабу", — сказав він.

Аппатурай додав, що гібридні атаки Росії досягають масштабів, які були б неприйнятними ще п’ять років тому.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збільшилася кількість "кінетичних" дій з боку РФ. Серед них перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсії, закладення запалювальних пристроїв у вантажі літаків. Зафіксовано до сотні подібних випадків, багато актів зірвали.

Представник НАТО також зазначив, що збільшення кількості гібридних нападів є відповіддю Кремля на військову підтримку України західними партнерами.

"Ця частина правда. Тому їм не подобається те, що ми робимо, але вони також бачать у нас ворога. І це стає гіршим", — заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи може гібридна атака Росії перейти межу і спровокувати НАТО застосувати свою колективну відповідь за статтею 5, Аппатурай відповів, що його непокоїть, що одна з атак "вийде за рамки і стане масштабною".

"Тож існує реальна перспектива, що одна з цих атак спричинить значну кількість жертв або дуже значні економічні збитки", — сказав Аппатурай.

У листопаді уряд Швеції оновив правила з цивільної оборони, надаючи громадянам інструкції щодо виживання в умовах війни.

Нагадаємо, що раніше Швеція анонсувала допомогу Україні на 6,9 млрд доларів.