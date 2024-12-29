Гибридные атаки России против НАТО

Представитель НАТО Джеймс Аппатурай. Фото: Хвиля

Для Североатлантического альянса (НАТО) существует реальная угроза нетрадиционных атак со стороны России. Гибридные приступы, например, саботажи или поджоги, могут привести к "значительным" потерям.

Об этом рассказал представитель НАТО Джеймс Аппатурай, занимающийся обновлением стратегии НАТО по отслеживанию и сдерживанию гибридной войны, в интервью Sky News.

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"Мы находимся в ситуации, похожей на кипящую лягушку", — сказал он.

Аппатурай добавил, что гибридные атаки России достигают масштабов, которые были бы неприемлемы еще пять лет назад.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, с начала полномасштабного вторжения России в Украину увеличилось количество "кинетических" действий со стороны РФ. Среди них перерезка жизненно важных подводных кабелей, диверсии, заделка зажигательных устройств в грузе самолетов. Зафиксировано до сотни подобных случаев многие акты сорвали.

Представитель НАТО также отметил, что увеличение количества гибридных нападений является ответом Кремля на военную поддержку Украины западными партнерами.

"Эта часть правда. Поэтому им не нравится то, что мы делаем, но они тоже видят у нас врага. И это становится хуже", — заявил он.

Отвечая на вопрос, может ли гибридная атака России перейти границу и спровоцировать НАТО применить свой коллективный ответ по статье 5, Аппатурай ответил, что его беспокоит, что одна из атак "выйдет за рамки и станет масштабной".

"Поэтому существует реальная перспектива, что одна из этих атак повлечет за собой значительное количество жертв или очень значительный экономический ущерб", — сказал Аппатурай.

В ноябре правительство Швеции обновило правила по гражданской обороне, предоставляя гражданам инструкции по выживанию в условиях войны.

Напомним, что ранее Швеция анонсировала помощь Украине в 6,9 млрд долларов.