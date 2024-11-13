Україна отримає від Швеції 6,9 млрд дол. протягом 2024-2026 років

Держсекретар Швеції Діана Янсе. Фото: Вікіпедія

Держсекретар з питань розвитку міжнародного співробітництва Швеції Діана Янсе виступила на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві. Вона заявила, що її країна виділить щонайменше 6,9 мільярдів доларів на військову підтримку для України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Янсе зазначила, що Швеція взяла на себе зобов'язання виділити Україні щонайменше 6,9 мільярдів доларів на військову підтримку протягом 2024-2026 років.

Також уряд країни виділив ще майже 100 мільйонів доларів на підготовку до зими, аби задовольнити нагальні потреби України, включно з енергопостачанням.

Зазначимо, що міжнародна виставка та конференція ReBuild Ukraine є платформою для відновлення економіки України, яка постраждала через повномасштабну війну.

Мета заходу — залучення інвестицій у міста та області, які підтримують мільйони переселенців та мають привабливі інвестиційні можливості.

Нагадаємо, США надали Україні фінансову допомогу у вигляді гранту, яку направлять на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

Також ми писали, що Франція та Британія активно працюють над тим, аби США надали дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю по Росії.