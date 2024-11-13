Украина получит от Швеции 6,9 млрд. дол. в течение 2024-2026 годов

Госсекретарь Швеции Диана Янсе. Фото: Википедия

Госсекретарь по развитию международного сотрудничества Швеции Диана Янсе выступила на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве. Она заявила, что ее страна выделит не менее 6,9 миллиарда долларов на военную поддержку для Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Янсе отметила, что Швеция обязалась выделить Украине по меньшей мере 6,9 миллиарда долларов на военную поддержку в течение 2024-2026 годов.

Также правительство страны выделило еще почти 100 миллионов долларов на подготовку к зиме, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины, включая энергоснабжение.

Отметим, что международная выставка и конференция ReBuild Ukraine является платформой для восстановления экономики Украины, которая пострадала из-за полномасштабной войны.

Цель мероприятия — привлечение инвестиций в города и области, которые поддерживают миллионы переселенцев и имеют привлекательные инвестиционные возможности.

Напомним, США предоставили Украине финансовую помощь в виде гранта, которую направят на приоритетные гуманитарные и социальные программы.

Также мы писали, что Франция и Великобритания активно работают над тем, чтобы США дали разрешение Украине на удары дальнобойным оружием по России.