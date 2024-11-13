Украина получит от Швеции 6,9 млрд. дол. в течение 2024-2026 годов

Швеция анонсировала помощь на 6,9 млрд дол. для Украины
Госсекретарь по развитию международного сотрудничества Швеции Диана Янсе выступила на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве. Она заявила, что ее страна выделит не менее 6,9 миллиарда долларов на военную поддержку для Украины.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Помощь Украине от Швеции
Янсе отметила, что Швеция обязалась выделить Украине по меньшей мере 6,9 миллиарда долларов на военную поддержку в течение 2024-2026 годов.
Также правительство страны выделило еще почти 100 миллионов долларов на подготовку к зиме, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины, включая энергоснабжение.
Отметим, что международная выставка и конференция ReBuild Ukraine является платформой для восстановления экономики Украины, которая пострадала из-за полномасштабной войны.
Цель мероприятия — привлечение инвестиций в города и области, которые поддерживают миллионы переселенцев и имеют привлекательные инвестиционные возможности.
Напомним, США предоставили Украине финансовую помощь в виде гранта, которую направят на приоритетные гуманитарные и социальные программы.
Также мы писали, что Франция и Великобритания активно работают над тем, чтобы США дали разрешение Украине на удары дальнобойным оружием по России.
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