В НАТО хочуть додатково обговорити з Укриаїною План перемоги

Засідання Ради НАТО. Фото: nato.int

У середу, 16 жовтня, НАТО не виявило жодних ознак того, що готове запросити Україну приєднатися до своїх лав найближчим часом. При цьому західні союзники союзники вимагали від Президента України Володимира Зеленського більше подробиць про План перемоги.

Про це повідомляє AP у середу, 16 жовтня.

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Видання повідомляє, що план перемоги зосереджений на запиті до НАТО щодо просування "прискореної" заявки на членство. Її Зеленський подав два роки тому, щоб отримати захист від Альянсу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Прагнення приєднатися саме до НАТО ґрунтується на її гарантії колективної безпеки. Усі 32 країни-члени взяли на себе політичне зобов’язання прийти на допомогу будь-якому члену, чий суверенітет або територія можуть зазнати нападу. Однак це не стосується такої країни-партнера, як Україна.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відмовився схвалити План перемоги, втім зазначивши, що союзники "беруть його до відома". Він не обговорював, коли Україна може приєднатися до найбільшого у світі військового альянсу, але зазначив, що колись вона стане його членом.

"План має багато аспектів і багато політичних і військових питань, які нам дійсно потрібно обговорити з українцями, щоб зрозуміти, що за ним стоїть", — сказав Рютте.

Він також додав, що важливо з'ясувати, що може НАТО згідно з Планом перемоги, а що ні.

Також, за словами дипломатів НАТО, кордони України повинні бути чітко демарковані, перш ніж вона зможе приєднатися до Альянсу.

Раніше ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що Альянс розгляне План перемоги України. При цьому він не зазначив чітких термінів, коли Київ отримає офіційне запрошення.

Також Новини.LIVE писали, що в Брюсселі 17 жовтня починається зустріч міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Ця подія буде тривати три дні.