Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В НАТО хочуть додатково обговорити з Україною План перемоги — ЗМІ arrow

В НАТО хочуть додатково обговорити з Україною План перемоги — ЗМІ

16 жовтня 2024 00:09
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В НАТО хочуть додатково обговорити з Укриаїною План перемоги
Засідання Ради НАТО. Фото: nato.int
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У середу, 16 жовтня, НАТО не виявило жодних ознак того, що готове запросити Україну приєднатися до своїх лав найближчим часом. При цьому західні союзники союзники вимагали від Президента України Володимира Зеленського більше подробиць про План перемоги.

Про це повідомляє AP у середу, 16 жовтня.

Читайте також:

НАТО не готове прийняти Україну

Видання повідомляє, що план перемоги зосереджений на запиті до НАТО щодо просування "прискореної" заявки на членство. Її Зеленський подав два роки тому, щоб отримати захист від Альянсу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Прагнення приєднатися саме до НАТО ґрунтується на її гарантії колективної безпеки. Усі 32 країни-члени взяли на себе політичне зобов’язання прийти на допомогу будь-якому члену, чий суверенітет або територія можуть зазнати нападу. Однак це не стосується такої країни-партнера, як Україна.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відмовився схвалити План перемоги, втім зазначивши, що союзники "беруть його до відома". Він не обговорював, коли Україна може приєднатися до найбільшого у світі військового альянсу, але зазначив, що колись вона стане його членом.

"План має багато аспектів і багато політичних і військових питань, які нам дійсно потрібно обговорити з українцями, щоб зрозуміти, що за ним стоїть", — сказав Рютте.

Він також додав, що важливо з'ясувати, що може НАТО згідно з Планом перемоги, а що ні.

Також, за словами дипломатів НАТО, кордони України повинні бути чітко демарковані, перш ніж вона зможе приєднатися до Альянсу.

Раніше ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що Альянс розгляне План перемоги України. При цьому він не зазначив чітких термінів, коли Київ отримає офіційне запрошення.

Також Новини.LIVE писали, що в Брюсселі 17 жовтня починається зустріч міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Ця подія буде тривати три дні.

Володимир Зеленський НАТО Україна війна в Україні План перемоги України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Житель Кіровоградської області 30 разів передавав дані ворогу — що вирішив суд

01:30 У ТЦК пояснили, чому відбуваються перевірки на концертах та до чого готуватись

01:14 В Одесі чути вибухи — місто атакують дрони

00:45 Боєць 3ОШбр після ампутації руки підкорив гору Казбек

00:30 Адмінзатримання ТЦК — як його оскаржити

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

00:26 У передмісті Києві пролунали вибухи — що відомо

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

00:01 На Чернігівщині трапилася смертельна ДТП — серед загиблих є діти

16 жовтня 2024

23:53 Переселенець із Донеччини відмовився долучатися до війська — що вирішив суд

23:45 Подоляк пояснив, як у Плані перемоги прописані удари по території Росії

01:32 Житель Кіровоградської області 30 разів передавав дані ворогу — що вирішив суд

01:30 У ТЦК пояснили, чому відбуваються перевірки на концертах та до чого готуватись

01:14 В Одесі чути вибухи — місто атакують дрони

00:45 Боєць 3ОШбр після ампутації руки підкорив гору Казбек

00:30 Адмінзатримання ТЦК — як його оскаржити

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

00:26 У передмісті Києві пролунали вибухи — що відомо

00:01 На Чернігівщині трапилася смертельна ДТП — серед загиблих є діти

16 жовтня 2024

23:53 Переселенець із Донеччини відмовився долучатися до війська — що вирішив суд

23:45 Подоляк пояснив, як у Плані перемоги прописані удари по території Росії

23:39 Прокурори Хмельниччини отримували фіктивну інвалідність за сприяння Крупи — ЗМІ

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують