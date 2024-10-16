В НАТО хотят дополнительно обсудить с Украиной План победы

Заседание Совета НАТО. Фото: nato.int

В среду, 16 октября, НАТО не показало никаких признаков того, что готово пригласить Украину присоединиться к своим рядам в ближайшее время. При этом западные союзники требовали от Президента Украины Владимира Зеленского больше подробностей о Плане победы.

Об этом сообщает AP в среду, 16 октября.

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Издание сообщает, что план победы сосредоточен на запросе НАТО о продвижении "ускоренной" заявки на членство. Ее Зеленский подал два года назад, чтобы получить защиту от Альянса после того, как Россия начала полномасштабное вторжение.

Стремление присоединиться именно к НАТО основывается на гарантиях коллективной безопасности. Все 32 страны-члены взяли на себя политическое обязательство прийти на помощь любому члену, чей суверенитет или территория могут подвергнуться нападению. Однако это не касается такой страны-партнера как Украина.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался одобрить План победы, впрочем отметив, что союзники "принимают его в известность". Он не обсуждал, когда Украина может присоединиться к крупнейшему в мире военному альянсу, но отметил, что когда-нибудь она станет его членом.

"У плана много аспектов и много политических и военных вопросов, которые нам действительно нужно обсудить с украинцами, чтобы понять, что за ним стоит", — сказал Рютте.

Он также добавил, что важно выяснить, что может НАТО согласно Плану победы, а что нет.

По словам дипломатов НАТО, границы Украины должны быть четко демаркированы, прежде чем она сможет присоединиться к Альянсу.

Ранее мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что Североатлантический союз рассмотрит План победы Украины. При этом он не отметил четкие сроки, когда Киев получит официальное приглашение.

Также Новини.LIVE писали, что в Брюсселе 17 октября начинается встреча министров обороны стран Североатлантического Альянса. Это событие продлится три дня.