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В НАК назвали причину неефективної боротьби з корупцією

25 жовтня 2024 18:27
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Корупція в Україні — чому робота правоохоронних органів неефективна
Правоохоронці затримують зловмисника. Ілюстративне фото: Вінницька прокуратура
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Близько 70% корупційних злочинів звичайних громадян розслідують старі правоохоронні органи. Україні необхідно реформувати систему.

Про це повідомила голова Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб у коментарі для Новини.LIVE.

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Трегуб заявила, що близько 70% корупційних злочинів, у тому числі злочини зі МСЕК, досі залишаються в руках нереформованих правоохоронних органів.

"Я вважаю, що краще пізно, ніж ніколи. Добре, що хоч зараз вони це роблять. Бо в суспільстві багато невдоволення. Розумієте, наші правоохоронні органи, зокрема МВС і прокуратура, не були реформовані. І саме вони мають справу з 70% корупційних злочинів, у тому числі злочинів із МСЕК", — заявила  виконавча директорка НАК.

За її словами, НАБУ та Антикорупційний суд розслідують лише високопрофільні корупційні справи, решта ж залишається старим правоохоронним органам.

"Нам потрібно було реформувати цю систему ще до війни, тоді такого б не було, але ми затримались", — зауважила Трегуб. 

Вона додала, що корупційні махінації, особливо з медичними довідками, — це джерело "заробітку" для деяких посадовців.

Нагадаємо, Кабмін затвердив план для протидії корупції та інших правопорушень у МСЕК. У документі чітко прописані строки і відповідальні за його виконання.

Ми писали про те, що народний депутат Валентин Наливайченко прокоментував реформу МСЕК. Він вважає, що спочатку треба знайти тих, хто зловживав владою.

реформи МВС поліція корупція МСЕК злочин

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