Корупція в Україні — чому робота правоохоронних органів неефективна

Правоохоронці затримують зловмисника. Ілюстративне фото: Вінницька прокуратура

Близько 70% корупційних злочинів звичайних громадян розслідують старі правоохоронні органи. Україні необхідно реформувати систему.

Про це повідомила голова Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб у коментарі для Новини.LIVE.

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Трегуб заявила, що близько 70% корупційних злочинів, у тому числі злочини зі МСЕК, досі залишаються в руках нереформованих правоохоронних органів.

"Я вважаю, що краще пізно, ніж ніколи. Добре, що хоч зараз вони це роблять. Бо в суспільстві багато невдоволення. Розумієте, наші правоохоронні органи, зокрема МВС і прокуратура, не були реформовані. І саме вони мають справу з 70% корупційних злочинів, у тому числі злочинів із МСЕК", — заявила виконавча директорка НАК.

За її словами, НАБУ та Антикорупційний суд розслідують лише високопрофільні корупційні справи, решта ж залишається старим правоохоронним органам.

"Нам потрібно було реформувати цю систему ще до війни, тоді такого б не було, але ми затримались", — зауважила Трегуб.

Вона додала, що корупційні махінації, особливо з медичними довідками, — це джерело "заробітку" для деяких посадовців.

Нагадаємо, Кабмін затвердив план для протидії корупції та інших правопорушень у МСЕК. У документі чітко прописані строки і відповідальні за його виконання.

Ми писали про те, що народний депутат Валентин Наливайченко прокоментував реформу МСЕК. Він вважає, що спочатку треба знайти тих, хто зловживав владою.