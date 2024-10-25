Коррупция в Украине — почему работа правоохранительных органов неэффективна

Правоохранители задерживают злоумышленника. Иллюстративное фото: Винницкая прокуратура

Порядка 70% коррупционных преступлений обычных граждан расследуют старые правоохранительные органы. Украине необходимо реформировать систему.

Об этом сообщила глава Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб в комментарии для Новини.LIVE.

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Трегуб заявила, что около 70% коррупционных преступлений, в том числе преступления с МСЭК, до сих пор остаются в руках нереформированных правоохранительных органов.

"Я считаю, что лучше поздно, чем никогда. Хорошо, что хоть сейчас они это делают. Потому что в обществе много недовольства. Понимаете, наши правоохранительные органы, в частности МВД и прокуратура, не были реформированы. И именно они имеют дело с 70% коррупционных преступлений в том числе преступлений с МСЭК", — заявила исполнительный директор НАК.

По ее словам, НАБУ и Антикоррупционный суд расследуют только высокопрофильные коррупционные дела, остальное же остается старым правоохранительным органам.

"Нам нужно было реформировать эту систему еще до войны, тогда такого бы не было, но мы задержались", — отметила Трегуб.

Она добавила, что коррупционные махинации, особенно с медицинскими справками, — это источник "заработка" для некоторых чиновников.

Напомним, Кабмин утвердил план по противодействию коррупции и другим правонарушениям в МСЭК. В документе четко прописаны сроки и ответственные за его исполнение.

Мы писали о том, что народный депутат Валентин Наливайченко прокомментировал реформу МСЭК. Он считает, что сначала нужно найти тех, кто злоупотреблял властью.