На зустрічі в Джидді США та Україна можуть підписати угоду про копалини

Будівля МЗС України. Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України проінформувало про майбутню зустріч представників України та Сполучених Штатів Америки в Саудівській Аравії. Це буде зустріч для обговорення рамок мирного врегулювання збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Суспільне.

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Як повідомив речник МЗС Георгій Тихий, українська сторона сподівається ухвалити, а можливо навіть підписати угоду щодо поставок рідкісноземельних металів та корисних копалин зі Сполученими Штатами. За його словами, Україна розглядає умови цієї угоди як вигідні.

Водночас Тихий наголосив, що Україна не бере участі в переговорах між США та Російською Федерацією, перший раунд яких відбувся 17 лютого також в Саудівській Аравії. Він підкреслив, що питання України та російсько-української війни не обговорювалося під час цих переговорів.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії підтвердило проведення зустрічі між Україною та США у місті Джидда.

Нагадаємо, за словами радника Трампа з нацбезпеки Майк Волца, президент США переконаний у необхідності мирного вирішення війни в Україні.

Також Трамп визнав, що російський президент Володимир Путін користується тим, що США обмежили обмін розвідувальними даними з Україною.