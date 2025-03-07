На встрече в Джидде США и Украина могут подписать соглашение об ископаемых

Здание МИД Украины. Фото: Википедия

Министерство иностранных дел Украины проинформировало о предстоящей встрече представителей Украины и Соединенных Штатов Америки в Саудовской Аравии. Это будет встреча для обсуждения рамок мирного урегулирования вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Суспільне.

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Как сообщил спикер МИД Георгий Тихий, украинская сторона надеется принять, а возможно даже подписать соглашение о поставках редкоземельных металлов и полезных ископаемых с Соединенными Штатами. По его словам, Украина рассматривает условия этого соглашения как выгодные.

В то же время Тихий отметил, что Украина не участвует в переговорах между США и Российской Федерацией, первый раунд которых состоялся 17 февраля также в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что вопрос Украины и российско-украинской войны не обсуждался во время этих переговоров.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило проведение встречи между Украиной и США в городе Джидда.

Напомним, по словам советника Трампа по нацбезопасности Майк Волца, президент США убежден в необходимости мирного решения войны в Украине.

Также Трамп признал, что российский президент Владимир Путин пользуется тем, что США ограничили обмен разведывательными данными с Украиной.