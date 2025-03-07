На встрече в Джидде США и Украина могут подписать соглашение об ископаемых

В МИД заявили что ждут от встречи в Саудовской Аравии
Министерство иностранных дел Украины проинформировало о предстоящей встрече представителей Украины и Соединенных Штатов Америки в Саудовской Аравии. Это будет встреча для обсуждения рамок мирного урегулирования вооруженной агрессии России против Украины.
Об этом сообщает Суспільне.
Что планируют подписать две стороны
Как сообщил спикер МИД Георгий Тихий, украинская сторона надеется принять, а возможно даже подписать соглашение о поставках редкоземельных металлов и полезных ископаемых с Соединенными Штатами. По его словам, Украина рассматривает условия этого соглашения как выгодные.
В то же время Тихий отметил, что Украина не участвует в переговорах между США и Российской Федерацией, первый раунд которых состоялся 17 февраля также в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что вопрос Украины и российско-украинской войны не обсуждался во время этих переговоров.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило проведение встречи между Украиной и США в городе Джидда.
Напомним, по словам советника Трампа по нацбезопасности Майк Волца, президент США убежден в необходимости мирного решения войны в Украине.
Также Трамп признал, что российский президент Владимир Путин пользуется тем, что США ограничили обмен разведывательными данными с Украиной.
Читайте Новини.LIVE!