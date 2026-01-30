Відео
В МЗС висміяли ідею Росії про "самовизначення" Донбасу

В МЗС висміяли ідею Росії про "самовизначення" Донбасу

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 14:04
МЗС України жорстко відповіло Росії щодо Донбасу та ООН
Георгій Тихий. Фото: УНІАН

Міністерство закордонних справ України жорстко відреагувало на чергову спробу Росії маніпулювати міжнародним правом у питанні тимчасово окупованих територій. Зокрема у Москві звернулися до Організації Об'єднаних Націй із запитом, чи може принцип "самовизначення" застосовуватися до Донбасу за аналогією з Гренландією.

Пропозицію Росії прокоментував речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X.

Читайте також:

Тихий відповів на закиди Росії про Донбас в ООН

Речник МЗС України Георгій Тихий публічно висміяв цю ініціативу, назвавши аргументацію російської сторони абсурдною. Він нагадав, що міжнародна спільнота вже дала чітку оцінку діям Росії: у жовтні 2022 року Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів від 143 держав відкинула спроби незаконної анексії українських територій.

Повідомлення Георгія Тихого. Фото: скриншот

"Хтось має сказати цим ідіотам, що ООН вже відповіла: у жовтні 2022 року 143 члени Генеральної Асамблеї ООН відхилили незаконне захоплення земель Росією. Картка для бінго: забирайтеся з України до біса", — написав Георгій Тихий.

Нагадаємо, в ООН Антоніу Гутерріш відповів на запитання російського журналіста про Крим та Донбас та пояснив, чому вони не можуть бути окуповані.

Водночас сьогодні Володимир Зеленський відповів, чи буде Україна поступатися Росії територіями.

Донбас ООН МЗС Росія Георгій Тихий
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
