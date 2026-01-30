МЗС України жорстко відповіло Росії щодо Донбасу та ООН

Георгій Тихий. Фото: УНІАН

Міністерство закордонних справ України жорстко відреагувало на чергову спробу Росії маніпулювати міжнародним правом у питанні тимчасово окупованих територій. Зокрема у Москві звернулися до Організації Об'єднаних Націй із запитом, чи може принцип "самовизначення" застосовуватися до Донбасу за аналогією з Гренландією.

Пропозицію Росії прокоментував речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X.

Тихий відповів на закиди Росії про Донбас в ООН

Речник МЗС України Георгій Тихий публічно висміяв цю ініціативу, назвавши аргументацію російської сторони абсурдною. Він нагадав, що міжнародна спільнота вже дала чітку оцінку діям Росії: у жовтні 2022 року Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів від 143 держав відкинула спроби незаконної анексії українських територій.

Повідомлення Георгія Тихого. Фото: скриншот

"Хтось має сказати цим ідіотам, що ООН вже відповіла: у жовтні 2022 року 143 члени Генеральної Асамблеї ООН відхилили незаконне захоплення земель Росією. Картка для бінго: забирайтеся з України до біса", — написав Георгій Тихий.

