МИД Украины жестко ответил России относительно Донбасса и ООН

Министерство иностранных дел Украины жестко отреагировало на очередную попытку России манипулировать международным правом в вопросе временно оккупированных территорий. В частности, в Москве обратились к Организации Объединенных Наций с запросом, может ли принцип "самоопределения" применяться к Донбассу по аналогии с Гренландией.

Предложение России прокомментировал спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.

Тихий ответил на упреки России о Донбассе в ООН

Спикер МИД Украины Георгий Тихий публично высмеял эту инициативу, назвав аргументацию российской стороны абсурдной. Он напомнил, что международное сообщество уже дало четкую оценку действиям России: в октябре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов от 143 государств отвергла попытки незаконной аннексии украинских территорий.

"Кто-то должен сказать этим идиотам, что ООН уже ответила: в октябре 2022 года 143 члена Генеральной Ассамблеи ООН отклонили незаконный захват земель Россией. Карточка для бинго: убирайтесь из Украины к черту", — написал Георгий Тихий.

Напомним, в ООН Антониу Гутерриш ответил на вопрос российского журналиста о Крыме и Донбассе и объяснил, почему они не могут быть оккупированы.

В то же время сегодня Владимир Зеленский ответил, будет ли Украина уступать России территории.