В МЗС України відреагували на заяви команди Трампа про територію нашої держави

Президент США Дональд Трамп. Фото: Do Better

Міністерство закордонних справ України опублікувало допис на тлі останніх заяв команди президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. На світлині зображено єдину і неподільну Україну — від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя.

Відповідну ілюстрацію МЗС оприлюднило на сторінці в Х у четвер, 13 лютого.

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Міністерство закордонних справ опублікувало зображення території України на тлі останніх заяв команди Трампа. На світлині українська земля — єдина та неподільна: від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя.

"Відповідь на будь-які посягання на територіальну цілісність України одна — 603 628 км²", — говориться у повідомленні.

Раніше ми писали, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог із 13 по 22 лютого відвідає Європу, зокрема й Україну. Метою поїздки є обговорення із союзниками шляхів припинення російської війни в Україні.

Нагадаємо, вчора Трамп провів телефонну розмову із Зеленським щодо плану завершення війни в Україні.