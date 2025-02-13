В МЗС України відреагували на заяви команди Трампа про територію нашої держави

В МЗС відреагували на заяви команди Трампа про територію України
Міністерство закордонних справ України опублікувало допис на тлі останніх заяв команди президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. На світлині зображено єдину і неподільну Україну — від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя.
Відповідну ілюстрацію МЗС оприлюднило на сторінці в Х у четвер, 13 лютого.
МЗС відреагувало за заяви команди Трампа
Міністерство закордонних справ опублікувало зображення території України на тлі останніх заяв команди Трампа. На світлині українська земля — єдина та неподільна: від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя.
"Відповідь на будь-які посягання на територіальну цілісність України одна — 603 628 км²", — говориться у повідомленні.
Раніше ми писали, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог із 13 по 22 лютого відвідає Європу, зокрема й Україну. Метою поїздки є обговорення із союзниками шляхів припинення російської війни в Україні.
Нагадаємо, вчора Трамп провів телефонну розмову із Зеленським щодо плану завершення війни в Україні.
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