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В МИД отреагировали на заявления Трампа о территории Украины

13 февраля 2025 15:09
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В МИД Украины отреагировали на заявления команды Трампа о территории нашего государства
Президент США Дональд Трамп. Фото: Do Better
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Министерство иностранных дел Украины опубликовало сообщение на фоне последних заявлений команды президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. На фотографии изображена единая и неделимая Украина — от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя.

Соответствующую иллюстрацию МИД обнародовал на странице в Х в четверг, 13 февраля.

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МИД отреагировал на заявления команды Трампа

Министерство иностранных дел опубликовало изображение территории Украины на фоне последних заявлений команды Трампа. На фотографии украинская земля — единая и неделимая: от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя.

"Ответ на любые посягательства на территориальную целостность Украины один — 603 628 км²", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог с 13 по 22 февраля посетит Европу, в том числе и Украину. Цель поездки — обсуждение с союзниками путей прекращения российской войны в Украине.

Напомним, вчера Трамп провел телефонный разговор с Зеленским относительно плана завершения войны в Украине.

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