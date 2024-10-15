Україну звинувачують у підтримці повстанських рухів у Малі — реакція МЗС

Туареги. Фото: Twitter/@MarioNawfal

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає звинувачення, що з'явилися в деяких міжнародних ЗМІ, щодо нібито участі країни у постачанні безпілотників повстанцям у Малі. В Україні підкреслюють, що всі висловлювання, які надходять від представників Республіки Малі та Республіки Нігер, про "співпрацю з терористами" або "постачання озброєння терористам", не мають жодних підстав.

Про це йдеться в заяві МЗС опублікованій в понеділок, 14 жовтня.

Читайте також:

Реакція МЗС України на звинувачення

Згідно з повідомленням МЗС, вже в серпні 2024 року було надано детальні спростування цих звинувачень, а також висловлено жаль у зв'язку з рішенням Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною на основі необґрунтованих припущень.

Крім того, українська сторона заперечує всі твердження про причетність до постачання озброєння та військової техніки в регіон Сахелю, які надходять з-за кордону для підтримки України в боротьбі з агресією Російської Федерації. З моменту початку повномасштабної війни, Україна ініціювала системи моніторингу використання західних озброєнь, які виявилися ефективними: за два з половиною роки західні партнери не зафіксували жодного випадку їх нецільового використання.

У зв'язку з безпідставними звинуваченнями з боку урядів Малі та Нігеру, Україна закликає до припинення розповсюдження дезінформації, яка підтримує російську пропаганду, націлену на дискредитацію України та виправдання агресії. МЗС залишає за собою право захищати національні інтереси всіма можливими дипломатичними засобами.

На завершення, Україна підтверджує свою готовність розвивати взаємовигідні відносини з африканськими країнами на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності, дотримуючись міжнародного права і принципів ООН.

Допис МЗС. Фото: скриншот

Раніше в Міністерстві закордонних справ України прокоментували слова фронтмена гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето на виступі у Сербії. Музикант назвав війну в Україні тимчасовою "проблемою" та зізнався, що сумує за концертами у Росії.

Нагадаємо, в МЗС зробили різку заяву через візит Путіна до Туркменістану.