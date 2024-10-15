Украину обвиняют в поддержке повстанческих движений в Мали — реакция МИД

Туареги. Фото: Twitter/@MarioNawfal

Министерство иностранных дел Украины категорически исключает появившиеся в некоторых международных СМИ обвинения в якобы участии страны в поставке беспилотников повстанцам в Мали. В Украине подчеркивают, что все высказывания, поступающие от представителей Республики Мали и Республики Нигер, о "сотрудничестве с террористами" или "снабжении вооружения террористам", не имеют никаких оснований.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в понедельник, 14 октября.

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Реакция МИД Украины на обвинение

Согласно сообщению МИД, уже в августе 2024 года были предоставлены детальные опровержения этих обвинений, а также выразили сожаление по поводу решения Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной на основе необоснованных предположений.

Кроме того, украинская сторона отрицает все утверждения о причастности к поставкам вооружения и военной техники в регион Сахеля, которые поступают из-за границы для поддержки Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации. С момента начала полномасштабной войны Украина инициировала системы мониторинга использования западных вооружений, которые оказались эффективными: за два с половиной года западные партнеры не зафиксировали ни одного случая их нецелевого использования.

В связи с безосновательными обвинениями со стороны правительств Мали и Нигера Украина призывает к прекращению распространения дезинформации, поддерживающей российскую пропаганду, нацеленную на дискредитацию Украины и оправдание агрессии. МИД оставляет за собой право защищать национальные интересы всеми возможными дипломатическими средствами.

В завершение Украина подтверждает свою готовность развивать взаимовыгодные отношения с африканскими странами на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности, соблюдая международное право и принципы ООН.

Сообщение МИД. Фото: скриншот

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали слова фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето на выступлении в Сербии. Музыкант назвал войну в Украине временной "проблемой" и признался, что скучает по концертам в России.

Напомним, в МИД сделали резкое заявление из-за визита Путина в Туркменистан.