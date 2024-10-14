МЗС посилило заходи безпеки в закордонних дипломатичних установах

Міністерство закордонних справ України. Фото: armyinform.com

Міністерство закордонних справ України посилило заходи безпеки в низці закордонних дипломатичних установ через хвилю анонімних повідомлень про замінування. Подібні листи отримали понад 60 дипустанов і структурні підрозділи МЗС України.

Про це повідомили в МЗС України у понеділок, 14 жовтня.

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За даними МЗС, 14 жовтня понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель, і ця кількість продовжує зростати. Подібні листи надходили і в структурні підрозділи МЗС України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.

"Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок. У поодиноких випадках закордонним дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене одразу після завершення перевірок", — йдеться в повідомленні.

У МЗС також зазначили, що масована хвиля анонімних повідомлень про замінування не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ.

"Робота продовжується у штатному режимі, всі поставлені завдання продовжують виконуватися у повному обсязі", — запевнили в МЗС.

Допис МЗС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 жовтня у мережі почали з'являтися повідомлення про масові "замінування" навчальних закладів, ТРЦ, будівель міністерств та адміністрацій по всій Україні. Інформація надходила з Києва, Сум, Запоріжжя, Львова, Івано-Франківська, Рівного, Одеси та інших міст.

Як писали Новини.LIVE, у Нацполіції відреагували та почали перевірки на вказаних об'єктах. Запевнили, що алгоритм реагування на такі події відпрацьований роками, адже Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями.