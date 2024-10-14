МИД ужесточило меры безопасности в зарубежных дипломатических учреждениях

Министерство иностранных дел. Фото: armyinform.com

Министерство иностранных дел Украины усилило меры безопасности в ряде иностранных дипломатических учреждений из-за волны анонимных сообщений о заминировании. Подобные письма получили более 60 дипучреждений и структурные подразделения МИД Украины.

Об этом сообщили в МИД Украины в понедельник, 14 октября.

Читайте также:

"Заминирование" госучреждений 14 октября

По данным МИД, 14 октября более 60 зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий, и это количество продолжает расти. Подобные письма поступали и в структурные подразделения МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях.

"Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для проведения там, где это необходимо, проверок безопасности. В единичных случаях зарубежным дипломатическим учреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан, которое было восстановлено сразу после завершения проверок", — говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что массированная волна анонимных сообщений о заминировании не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений.

"Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объеме", — заверили в МИД.

Сообщение МИД. Фото: скриншот

Напомним, 14 октября в сети начали появляться сообщения о массовых "заминированиях" учебных заведений, ТРЦ, зданий министерств и администраций по всей Украине. Информация поступала из Киева, Сум, Запорожья, Львова, Ивано-Франковска, Ровно, Одессы и других городов.

Как писали Новини.LIVE, в Нацполиции отреагировали и начали проверки на указанных объектах. Заверили, что алгоритм реагирования на такие события отработан годами, ведь Национальная полиция Украины уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями.