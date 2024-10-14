Україною прокотилася хвиля замінувань — що відомо

Ізмаїльська районна державна адміністрація. Фото: t.me/IzmailRDA

Україною сьогодні, 14 жовтня, прокотилася хвиля "замінувань" — надходили повідомлення про вибухівку у держустановах та навчальних закладах Києва, Сум, Запоріжжя, Львова, Івано-Франківська, Рівного та інших міст. У Національній поліції відреагували на масові "мінування" установ.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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По областях України на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінювання їх будівель.

У Нацполіції повідомили про перевірки на вказаних об'єктах перевірки. Кажуть, алгоритм реагування на такі події відпрацьований роками, адже Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями.

"Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації", — зауважили в поліції.

Як зазначають правоохоронці, сил і засобів вистачає, аби перевірити кожен об’єкт. На місцях працюють профільні служби.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 жовтня у мережі з'явилися масові повідомлення про "замінування" навчальних закладів, ТРЦ, будівель міністерств та адміністрацій по всій Україні. Інформація надходила з Києва, Сум, Запоріжжя, Львова, Івано-Франківська, Рівного, Одеси та інших міст.

Раніше Новини.LIVE писали, що у вересні в Одесі два дні поспіль "мінували" школи — 10 та 11 вересня невідомі повідомляли про вибухівку в десятках одеських навчальних закладів.