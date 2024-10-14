В Україні масово заміновують держбудівлі та заклади

Вибухотехнічна служба поліції. Фото: Нацполіція

У низці регіонів України повідомили про масові "замінування" держустанов і навчальних закладів. Наразі такі повідомлення отримали у Києві, Сумах, Запоріжжі, Львові, Івано-Франківську, Рівному та інших містах.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, структури та поліція.

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В Україні масово "замінували" будівлі та заклади

У понеділок, 14 жовтня, мережею шириться інформація про "замінування" навчальних закладів, ТРЦ, будівель міністерств та адміністрацій по всій Україні.

Наразі у Києві повідомляється про замінування приміщення Київського апеляційного суду.

"Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів", — зазначила пресслужба суду.

У Києві та Львові стало відомо про "замінування" вищих та середніх навчальних закладів.

"У столичній 217-й школі проводять перевірку інформації щодо "замінування" цієї навчальної установи", — повідомили у поліції Києва, пише Укрінформ.

Також у столиці повідомляли про "замінування" будівлі Міністерства культури та податкової.

Водночас Суспільне із посиланням на поліцію Сумської області пише, що після 12:00 у Сумах до десяти різних державних установ надійшло повідомлення про мінування будівель.

"Серед, ймовірно, замінованих будівель: Зарічний суд, управління освіти і науки Сумської міської ради, сервісний центр на вулиці Білопільський шлях і будівля казначейства", — йдеться у повідомленні.

Анонімне повідомлення про замінування будівлі Рівненської ОДА та облради отримали посадовці Рівного. Наразі там евакуюють співробітників. Спеціальні служби проводять обстеження приміщень.

Допис Рівненської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські прикордонники спостерігають зниження активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп на кордонах. Проте окупанти не припиняють мінувати прикордоння.

Раніше ми писали, що в Одесі чоловік вночі зателефонував на лінію "102" і повідомив про бомбу у приміщенні одного з районних судів міста. Втім, "мінер" припустився помилки, і його оперативно затримали.