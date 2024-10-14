В Украине массово заминируют госучреждения и заведения

Взрывотехническая служба полиции. Фото: Нацполиция

В ряде регионов Украины сообщили о массовых "заминированиях" госучреждений и учебных заведений. Сейчас такие сообщения получили в Киеве, Сумах, Запорожье, Львове, Ивано-Франковске, Ровно и других городах.

Об этом сообщают местные СМИ, структуры и полиция.

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В понедельник, 14 октября, по сети распространяется информация о "заминировании" учебных заведений, ТРЦ, зданий министерств и администраций по всей Украине.

В Киеве сообщается о "заминировании" помещения Киевского апелляционного суда.

"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей", — отметила пресс-служба суда.

В Киеве и Львове стало известно о "заминировании" высших и средних учебных заведений.

"В столичной 217-й школе проводят проверку информации о "заминировании" этого учебного заведения", — сообщили в полиции Киева, пишет Укринформ.

Также в столице сообщали о "заминировании" здания Министерства культуры и налоговой.

В то же время Суспільне со ссылкой на полицию Сумской области пишет, что после 12:00 в Сумах в десять различных государственных учреждений поступило сообщение о минировании зданий.

"Среди, вероятно, заминированных зданий: Заречный суд, управление образования и науки Сумского городского совета, сервисный центр на улице Белопольский путь и здание казначейства", — говорится в сообщении.

Анонимное сообщение о заминировании здания Ровенского ОГА и облсовета получили должностные лица Ровно. Пока там эвакуируют сотрудников. Специальные службы проводят обследование помещений.

Сообщение Ровенской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, украинские пограничники наблюдают снижение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп на границах. Однако оккупанты не прекращают минировать приграничье.

Ранее мы писали, что в Одессе мужчина ночью позвонил по телефону на линию "102" и сообщил о бомбе в помещении одного из районных судов города. Впрочем, "минер" допустил ошибку, и его оперативно задержали.