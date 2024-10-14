Украиной прокатилась волна замен — что известно

Измаильская райгосадминистрация. Фото: t.me/IzmailRDA

Украиной сегодня, 14 октября, прокатилась волна "заминирований" — поступали сообщения о взрывчатке в госучреждениях и учебных заведениях Киева, Сум, Запорожья, Львова, Ивано-Франковска, Ровно и других городов. В Национальной полиции отреагировали на массовые "минирования" учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в понедельник, 14 октября.

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По областям Украины на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о замене их зданий.

В Нацполиции сообщили о проверках на указанных объектах проверки. Говорят, алгоритм реагирования на такие события отработан годами, ведь Национальная полиция Украины уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями.

"Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации", — отметили в полиции.

Как отмечают правоохранители, сил и средств достаточно, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы.

Публикация Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, 14 октября в сети появились массовые сообщения о "заминировании" учебных заведений, ТРЦ, зданий министерств и администраций по всей Украине. Информация поступала из Киева, Сум, Запорожья, Львова, Ивано-Франковска, Ровно, Одессы и других городов.

Ранее Новини.LIVE писали, что в сентябре в Одессе два дня подряд "минировали" школы — 10 и 11 сентября неизвестные сообщали о взрывчатке в десятках одесских учебных заведений.