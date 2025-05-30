Сибіга заявив про досягнення трьох домовленостей у Стамбулі

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю, 30 травня, повідомив про три домовленості, яких досягнули сторони під час попередньої зустрічі в Стамбулі. Йдеться про переговори з представниками Росії.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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За словами Сибіги, на зустрічі делегацій у Стамбулі було досягнуто трьох домовленостей:

обмін військовополоненими;

обмін баченнями щодо параметрів перемир'я;

початок роботи команд щодо формату, місця і таймінгу майбутньої зустрічі на рівні президентів, тобто Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"І звичайно, що ми вітатимемо, якщо ця зустріч відбудеться у більш розширеному форматі, зокрема за участі президента США Дональда Трампа", — сказав голова МЗС.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до продовження діалогу з Росією щодо припинення вогню за умови поваги до незалежності.

А Зеленський назвав "черговим російським обманом" відсутність "меморандуму", який обіцяли представити після першого раунду перемовин.