Сибіга заявив про досягнення трьох домовленостей у Стамбулі

В МЗС розкрили три домовленості, яких досягнули в Стамбулі
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю, 30 травня, повідомив про три домовленості, яких досягнули сторони під час попередньої зустрічі в Стамбулі. Йдеться про переговори з представниками Росії.
Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Перший раунд переговорів у Стамбулі
За словами Сибіги, на зустрічі делегацій у Стамбулі було досягнуто трьох домовленостей:
- обмін військовополоненими;
- обмін баченнями щодо параметрів перемир'я;
- початок роботи команд щодо формату, місця і таймінгу майбутньої зустрічі на рівні президентів, тобто Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
"І звичайно, що ми вітатимемо, якщо ця зустріч відбудеться у більш розширеному форматі, зокрема за участі президента США Дональда Трампа", — сказав голова МЗС.
Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до продовження діалогу з Росією щодо припинення вогню за умови поваги до незалежності.
А Зеленський назвав "черговим російським обманом" відсутність "меморандуму", який обіцяли представити після першого раунду перемовин.
Читайте Новини.LIVE!