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В МЗС розкрили три домовленості, яких досягнули в Стамбулі

30 травня 2025 13:14
Євгенія Брюховецька - редактор
Сибіга заявив про досягнення трьох домовленостей у Стамбулі
Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю, 30 травня, повідомив про три домовленості, яких досягнули сторони під час попередньої зустрічі в Стамбулі. Йдеться про переговори з представниками Росії.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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За словами Сибіги, на зустрічі делегацій у Стамбулі було досягнуто трьох домовленостей:

  • обмін військовополоненими; 
  • обмін баченнями щодо параметрів перемир'я;
  • початок роботи команд щодо формату, місця і таймінгу майбутньої зустрічі на рівні президентів, тобто Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"І звичайно, що ми вітатимемо, якщо ця зустріч відбудеться у більш розширеному форматі, зокрема за участі президента США Дональда Трампа", — сказав голова МЗС.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до продовження діалогу з Росією щодо припинення вогню за умови поваги до незалежності.

А Зеленський назвав "черговим російським обманом" відсутність "меморандуму", який обіцяли представити після першого раунду перемовин.

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