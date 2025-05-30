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В МИД раскрыли три договоренности, которых достигли в Стамбуле

30 мая 2025 13:14
Евгения Брюховецкая - редактор
Сибига заявил о достижении трех договоренностей в Стамбуле
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, 30 мая, сообщил о трех договоренностях, которых достигли стороны во время предыдущей встречи в Стамбуле. Речь идет о переговорах с представителями России.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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По словам Сибиги, на встрече делегаций в Стамбуле были достигнуты три договоренности:

  • обмен военнопленными;
  • обмен видениями относительно параметров перемирия;
  • начало работы команд по формату, месту и таймингу будущей встречи на уровне президентов, то есть Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"И конечно, что мы будем приветствовать, если эта встреча состоится в более расширенном формате, в частности с участием президента США Дональда Трампа", — сказал глава МИД.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к продолжению диалога с Россией о прекращении огня при условии уважения к независимости.

А Зеленский назвал "очередным российским обманом" отсутствие "меморандума", который обещали представить после первого раунда переговоров.

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