Сибига заявил о достижении трех договоренностей в Стамбуле

В МИД раскрыли три договоренности, которых достигли в Стамбуле
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, 30 мая, сообщил о трех договоренностях, которых достигли стороны во время предыдущей встречи в Стамбуле. Речь идет о переговорах с представителями России.
Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Первый раунд переговоров в Стамбуле
По словам Сибиги, на встрече делегаций в Стамбуле были достигнуты три договоренности:
- обмен военнопленными;
- обмен видениями относительно параметров перемирия;
- начало работы команд по формату, месту и таймингу будущей встречи на уровне президентов, то есть Владимира Зеленского и Владимира Путина.
"И конечно, что мы будем приветствовать, если эта встреча состоится в более расширенном формате, в частности с участием президента США Дональда Трампа", — сказал глава МИД.
Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к продолжению диалога с Россией о прекращении огня при условии уважения к независимости.
А Зеленский назвал "очередным российским обманом" отсутствие "меморандума", который обещали представить после первого раунда переговоров.
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