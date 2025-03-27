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В МЗС розкрили деталі переговорів щодо угоди про корисні копалини

27 березня 2025 21:19
Анастасія Писаненко - редактор
В МЗС розкрили деталі переговорів щодо угоди про корисні копалини
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Писаненко - редактор

Робота над угодою про співпрацю у сфері корисних копалин між Україною та США ще не завершена. Американська сторона запропонувала внести зміни до тексту документа.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу у четвер, 27 березня.

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За словами Тихого, наразі про підписання угоди говорити зарано — головне, щоб умови були вигідними для обох сторін.

"Я не готовий говорити про терміни. Ми загалом налаштовані на цю співпрацю, вважаємо, що вона корисна і вигідна для України", — зазначив Тихий.

Нагадаємо, Україна завершила переговори щодо угоди про копалини зі США. 

Американський лідер Дональд Трамп 24 березня заявив, що документ про мінерали було укладено і він очікує на підписання.

США МЗС Україна угода мирні переговори корисні копалини
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