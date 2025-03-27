В МИД раскрыли детали переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Работа над соглашением о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых между Украиной и США еще не завершена. Американская сторона предложила внести изменения в текст документа.

Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга в четверг, 27 марта.

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По словам Тихого, пока о подписании соглашения говорить рано — главное, чтобы условия были выгодными для обеих сторон.

"Я не готов говорить о сроках. Мы в целом настроены на это сотрудничество, считаем, что оно полезно и выгодно для Украины", — отметил Тихий.

Напомним, Украина завершила переговоры по соглашению об ископаемых с США.

Американский лидер Дональд Трамп 24 марта заявил, что документ о минералах был заключен и ожидает подписания.