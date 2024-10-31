Дозвіл на зброю в Дії — коли запустять послугу

Додаток "Дія". Фото: Новини.LIVE

В МВС анонсували, що до кінця січня 2025 року в електронному застосунку "Дія" з'явиться можливість відображення дозволу на зброю. Завершальний етап очікується в 2026 році.

Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в телемарафоні у четвер, 31 жовтня.

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Дозвіл на зброю в Дії

Тимченко заявив, що протягом року функціонування Єдиного реєстру зброї в Україні надійшло понад 483 000 заяв на отримання різних дозвільних документів. Поліція ухвалила рішення щодо більш ніж 469 000 з них.

На сьогодні на обліку в Національній поліції перебуває більше 1,4 мільйона одиниць зброї, з яких понад 750 000, або понад 50%, уже внесено до реєстру.

Тимченко також зазначив, що завершальний етап переведення всіх паперових документів в електронний формат очікується в червні 2026 року, коли останній паперовий дозвіл буде замінено на електронний.

Раніше ми писали, що єдиний портал державних послуг "Дія" увійшов до рейтингу Best Inventions 2024 у категорії "Застосунки та програмне забезпечення" від журналу TIME.

Нагадаємо, у першій половині серпня в застосунку "Дія" в тестовому режимі запрацювала функція укладення онлайн-шлюбів. Першими молодятами, які скористалися цією пропозицією, стали Олена та Ілля Федякови з Києва.