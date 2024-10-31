Разрешение на оружие в Дії — когда запустят услугу

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

В МВД анонсировали, что до конца января 2025 года в электронном приложении "Дія" появится возможность отображения разрешения на оружие. Завершающий этап ожидается в 2026 году.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в телемарафоне в четверг, 31 октября.

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Разрешение на оружие в Дії

Тимченко заявил, что за год функционирования Единого реестра оружия в Украине поступило более 483 тысяч заявлений на получение различных разрешительных документов. Полиция приняла решение о более чем 469 тысяч из них.

На сегодняшний день на учете в Национальной полиции состоит более 1,4 миллиона единиц оружия, из которых более 750 тысяч, или более 50%, уже внесены в реестр.

Тимченко также отметил, что завершающий этап перевода всех бумажных документов в электронный формат ожидается в июне 2026 года, когда последнее бумажное разрешение будет заменено электронным.

Ранее мы писали, что единственный портал государственных услуг "Дія" вошел в рейтинг Best Inventions 2024 в категории "Приложения и программное обеспечение" от журнала TIME.

Напомним, в первой половине августа в приложении "Дія" в тестовом режиме заработала функция заключения онлайн-браков. Первыми молодоженами, которые воспользовались этим предложением, стали Елена и Илья Федяковы из Киева.