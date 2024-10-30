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"Дія" опинилася серед найкращих винаходів світу за версією TIME

30 жовтня 2024 20:18
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Дія у рейтингу найкращих винаходів світу за версією журналу TIME — деталі
Додаток "Дія". Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Єдиний портал державних послуг "Дія" увійшов до рейтингу Best Inventions 2024 у категорії "Застосунки та програмне забезпечення" від журналу TIME. Усього у рейтингу 200 винаходів, які змінюють світ.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров в Telegram у середу, 30 жовтня.

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За словами Федорова, цьогоріч "Дія" отримала визнання завдяки функції "Шлюб онлайн" — першому у світі повністю цифровому процесу одруження.

Міністр цифрової трансформації наголосив на значущості цієї нагороди, яку раніше отримували OpenAI GPT-4, Zoom та Duolingo.

"Це круте визнання нашого продукт. Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте "Дію" іноземцям. Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще", — зазначив Федоров.

Дія рейтинг TIME
"Дію" включили у рейтинг TIME. Фото: Михайло Федоров

Нагадаємо, у першій половині серпня в застосунку "Дія" в тестовому режимі запрацювала функція укладення онлайн-шлюбів. Першими молодятами, які скористалися цією пропозицією стали Олена та Ілля Федякови з Києва.

Офіційно нову послугу запустили на початку вересня. Відтепер повний цикл одруження, від подання заяви до отримання свідоцтва про шлюб, можна пройти онлайн.

Михайло Федоров рейтинг Дія Мінцифри винахід

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