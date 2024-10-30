"Дія" в рейтинге лучших изобретений мира по версии журнала TIME — детали

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

Единый портал государственных услуг "Дія" вошел в рейтинг Best Inventions 2024 в категории "Приложения и программное обеспечение" от журнала TIME. Всего в рейтинге журнала 200 изобретений, изменяющих мир.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram в среду, 30 октября.

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По словам Федорова, в этом году "Дія" получила признание благодаря функции "Брак онлайн" — первому в мире полностью цифровому процессу бракосочетания.

Министр цифровой трансформации отметил значимость этой награды, которую ранее получали OpenAI GPT-4, Zoom и Duolingo.

"Это крутое признание нашего продукта. Благодарен команде, которая работает 24/7, чтобы достигать таких результатов, и, конечно, пользователям. Вы — драйверы трансформации, поддерживаете наши идеи, пользуетесь услугами, делаете о них мемы, показываете "Дію" иностранцам. Вы постоянно даете фидбек, не всегда положительный, критический, и это правильно, ведь мы всегда вас слушаем, чтобы становиться лучше", — отметил Федоров.

"Дію" включили в рейтинг TIME. Фото: Михаил Федоров

Напомним, в первой половине августа в приложении "Дія" в тестовом режиме заработала функция заключения онлайн-браков. Первыми молодоженами, которые воспользовались этим предложением, стали Елена и Илья Федяковы из Киева.

Официально новую услугу запустили в начале сентября. Теперь полный цикл бракосочетания, от подачи заявления до получения свидетельства о браке, можно пройти онлайн.