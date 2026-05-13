В Москві на території Кремля спалахнула гігантська пожежа: фото

На сході Москви поруч зі стадіоном та культурно-розважальним комплексом "Кремль в Ізмайлово" спалахнула масштабна пожежа, яка швидко охопила площу в 3000 квадратних метрів. Займання виникло всередині металевого ангара з квест-кімнатами та музеєм, звідки рятувальникам вдалося вивести п'ятьох людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на інформацію з росЗМІ та соцмереж, куди очевидці публікували фото та відео.

В Москві сталася масштабна пожежа на території Кремля

У східній частині Москви розгорілася серйозна пожежа на території, що безпосередньо межує зі стадіоном та культурно-розважальним комплексом "Кремль в Ізмайлово". Вогонь розгорівся у великій металевій ангарній будівлі, всередині якої облаштовані різноманітні тематичні зони, зокрема історичний музей "Бункер Сталіна" та приміщення для проведення квестів.

За даними очевидців, полум'я спочатку повністю охопило дах конструкції на площі понад 1000 квадратних метрів, а потім вогонь розширився до 3000 квадратних метрів і продовжує поширюватися по території об'єкта.

Попередньо з'ясовано, що джерело займання знаходилося безпосередньо в кімнаті, де відбувалася гра під назвою "Диявольський кінотеатр". Саме під час проходження цього квесту відвідувачі відчули різкий запах диму.

Наразі невідомо про те, чи є постраждалі або загиблі. Екстрені служби проводять гасіння полум'я та рятувально-пошукові операції.

