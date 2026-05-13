Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Москві на території Кремля спалахнула гігантська пожежа: фото

В Москві на території Кремля спалахнула гігантська пожежа: фото

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 07:58
В Москві на території Кремля спалахнула гігантська пожежа: фото
Пожежа. Фото: росЗМІ

На сході Москви поруч зі стадіоном та культурно-розважальним комплексом "Кремль в Ізмайлово" спалахнула масштабна пожежа, яка швидко охопила площу в 3000 квадратних метрів. Займання виникло всередині металевого ангара з квест-кімнатами та музеєм, звідки рятувальникам вдалося вивести п'ятьох людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на інформацію з росЗМІ та соцмереж, куди очевидці публікували фото та відео.

В Москві сталася масштабна пожежа на території Кремля

У східній частині Москви розгорілася серйозна пожежа на території, що безпосередньо межує зі стадіоном та культурно-розважальним комплексом "Кремль в Ізмайлово". Вогонь розгорівся у великій металевій ангарній будівлі, всередині якої облаштовані різноманітні тематичні зони, зокрема історичний музей "Бункер Сталіна" та приміщення для проведення квестів.

null
Пожежа на території Кремля. Фото: соцмережі

За даними очевидців, полум'я спочатку повністю охопило дах конструкції на площі понад 1000 квадратних метрів, а потім вогонь розширився до 3000 квадратних метрів і продовжує поширюватися по території об'єкта.

null
Гасіння пожежі. Фото: росЗМІ

Попередньо з'ясовано, що джерело займання знаходилося безпосередньо в кімнаті, де відбувалася гра під назвою "Диявольський кінотеатр". Саме під час проходження цього квесту відвідувачі відчули різкий запах диму. 

Читайте також:

Наразі невідомо про те, чи є постраждалі або загиблі. Екстрені служби проводять гасіння полум'я та рятувально-пошукові операції.

Новини.LIVE раніше писали, що 8 травня стало відомо про успішну дронову атаку України по НПЗ в Росії. Під ударами опинився втретє нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез".

Також дрони ЗСУ вдарили по нафтовому об'єкті у Ярославлі. Він розташований за понад 700 кілометрів від українського кордону.

пожежа Кремль Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації