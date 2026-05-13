В Москве на территории Кремля вспыхнул гигантский пожар: фото

На востоке Москвы рядом со стадионом и культурно-развлекательным комплексом "Кремль в Измайлово" вспыхнул масштабный пожар, который быстро охватил площадь в 3000 квадратных метров. Возгорание возникло внутри металлического ангара с квест-комнатами и музеем, откуда спасателям удалось вывести пять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на информацию из росСМИ и соцсетей, куда очевидцы публиковали фото и видео.

В Москве произошел масштабный пожар на территории Кремля

В восточной части Москвы разгорелся серьезный пожар на территории, непосредственно граничащей со стадионом и культурно-развлекательным комплексом "Кремль в Измайлово". Огонь разгорелся в большом металлическом ангарном здании, внутри которого обустроены различные тематические зоны, в частности исторический музей "Бункер Сталина" и помещения для проведения квестов.

По данным очевидцев, пламя сначала полностью охватило крышу конструкции на площади более 1000 квадратных метров, а затем огонь расширился до 3000 квадратных метров и продолжает распространяться по территории объекта.

Предварительно выяснено, что источник возгорания находился непосредственно в комнате, где происходила игра под названием "Дьявольский кинотеатр". Именно во время прохождения этого квеста посетители почувствовали резкий запах дыма.

Пока неизвестно о том, есть ли пострадавшие или погибшие. Экстренные службы проводят тушение пламени и спасательно-поисковые операции.

