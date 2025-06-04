Операція Павутина - що у Британії кажуть про атаку на аеродроми

В Міноборони Британії оцінили українську спецоперацію "Павутина"
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі висловив своє захоплення українською спецоперацією "Павутина". Україна і надалі буде отримувати військову допомогу від британських партнерів.
Про це Гілі повідомив на пресконференції після зустрічі у форматі "Рамштайн" у середу, 4 червня.
Що у Британії кажуть про операцію "Павутина"
"Я справді дуже радий за цю акцію. Ми зрозуміли, що Україна може впливати на російське озброєння", — заявив він.
Він підкреслив, що Великобританія підтримує Україну і продовжуватиме надавати всю можливу допомогу.
Джон Гілі також зазначив, що війна завершиться не на полі бою, а за столом переговорів. Проте для цього необхідно посилити тиск на Володимира Путіна. У цьому контексті Британія готова сприяти процесу мирних переговорів, щоб якнайшвидше досягти стабільного та справедливого миру.
Раніше Джон Гілі оприлюднив важливу заяву щодо збільшення військової допомоги Україні. У своєму виступі перед міжнародною спільнотою він підкреслив, що успіх України у протистоянні ворогу можливий лише за умови послідовної, злагодженої та оперативної підтримки з боку союзників.
Нагадаємо, що сьогодні у Брюсселі пройшло 28-е засідання Контактної групи з питань оборони України в межах формату "Рамштайн". У заході взяли участь міністри оборони та представники партнерських країн, які обговорюють можливі варіанти подальшого посилення військової допомоги Україні.
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