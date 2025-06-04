Операція Павутина - що у Британії кажуть про атаку на аеродроми

Джон Гілі, Рустем Умєров та Борис Пісторіус на Рамштайні. Фото: Новини.LIVE

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі висловив своє захоплення українською спецоперацією "Павутина". Україна і надалі буде отримувати військову допомогу від британських партнерів.

Про це Гілі повідомив на пресконференції після зустрічі у форматі "Рамштайн" у середу, 4 червня.

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"Я справді дуже радий за цю акцію. Ми зрозуміли, що Україна може впливати на російське озброєння", — заявив він.

Він підкреслив, що Великобританія підтримує Україну і продовжуватиме надавати всю можливу допомогу.

Джон Гілі також зазначив, що війна завершиться не на полі бою, а за столом переговорів. Проте для цього необхідно посилити тиск на Володимира Путіна. У цьому контексті Британія готова сприяти процесу мирних переговорів, щоб якнайшвидше досягти стабільного та справедливого миру.

Раніше Джон Гілі оприлюднив важливу заяву щодо збільшення військової допомоги Україні. У своєму виступі перед міжнародною спільнотою він підкреслив, що успіх України у протистоянні ворогу можливий лише за умови послідовної, злагодженої та оперативної підтримки з боку союзників.

Нагадаємо, що сьогодні у Брюсселі пройшло 28-е засідання Контактної групи з питань оборони України в межах формату "Рамштайн". У заході взяли участь міністри оборони та представники партнерських країн, які обговорюють можливі варіанти подальшого посилення військової допомоги Україні.