Операция Паутина - что в Британии говорят об атаке на аэродромы

Джон Гили, Рустем Умеров и Борис Писториус на Рамштайн. Фото: Новости.LIVE

Министр обороны Великобритании Джон Гили выразил свое восхищение украинской спецоперацией "Паутина". Украина и в дальнейшем будет получать военную помощь от британских партнеров.

Об этом Гили сообщил на пресс-конференции после встречи в формате "Рамштайн" в среду, 4 июня.

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"Я действительно очень рад за эту акцию. Мы поняли, что Украина может влиять на российское вооружение", — заявил он.

Он подчеркнул, что Великобритания поддерживает Украину и будет продолжать оказывать всю возможную помощь.

Джон Гили также отметил, что война завершится не на поле боя, а за столом переговоров. Однако для этого необходимо усилить давление на Владимира Путина. В этом контексте Великобритания готова способствовать процессу мирных переговоров, чтобы как можно быстрее достичь стабильного и справедливого мира.

Ранее Джон Гили обнародовал важное заявление об увеличении военной помощи Украине. В своем выступлении перед международным сообществом он подчеркнул, что успех Украины в противостоянии врагу возможен только при условии последовательной, слаженной и оперативной поддержки со стороны союзников.

Напомним, что сегодня в Брюсселе прошло 28-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн". В мероприятии приняли участие министры обороны и представители партнерских стран, которые обсуждают возможные варианты дальнейшего усиления военной помощи Украине.